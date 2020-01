Pressekonferenz, Spenden und Kundgebung : So geht es nach dem Brand im Krefelder Zoo weiter

Krefeld Nach dem verheerenden Brand im Krefelder Zoo informieren Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag über den aktuellen Ermittlungsstand. Außerdem sind eine Trauerkundgebung und eine Benefizveranstaltung geplant.

In der Silvesternacht hat eine Tragödie Krefeld erschüttert: Beim Brand des Affenhauses im Krefelder Zoo verendeten etwa 30 Affen, es entstand Schaden in Millionenhöhe. Bei dem Feuer waren in der Nacht zu Neujahr mehrere Menschenaffen gestorben, darunter Orang-Utans, Gorillas und ein Schimpanse.

Pressekonferenz am Donnerstagmittag

Nach dem Brand im Affenhaus des Zoos informiert die Polizei am Donnerstagmittag um 12 Uhr bei einer Pressekonferenz über die aktuellen Ermittlungsergebnisse. Mit dabei sind außerdem die Staatsanwaltschaft, die Stadt sowie der Zoo. Über die neuesten Ereignisse informieren wir in einem Liveblog.

Am Neujahrstag hatten Kriminalpolizei und Sachverständige den Brandort untersucht. Das Ergebnis der Ermittlungen wird nun erwartet. Wenige Stunden nach der Feuerkatastrophe hatten sich am Mittwoch mögliche Verursacher des Brandes bei der Polizei gemeldet. Die Ermittler meinen, dass eine in der Nacht zu Neujahr gezündete Himmelslaterne den Brand ausgelöst haben könnte. Diese in Deutschland verbotenen Leuchtkörper waren in Krefeld gesichtet worden. „Die Polizei hat die Personen vernommen und wird ihre Angaben überprüfen“, erklärte die Polizei. Die Überprüfung der Angaben werde aber einige Zeit dauern.