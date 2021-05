Hauptzollamt Krefeld : Nach Zoll-Ermittlungen verhängten Gerichte Freiheitsstrafen von 68 Jahren

Das Hauptzollamt in Krefeld ist zuständig für Mönchengladbach, den Rhein Kreis Neuss, den Kreis Viersen und Krefeld. Foto: thomas lammertz

Krefeld Die Jahresbilanz des Krefelder Hauptzollamts liest sich wie ein Krimi. Es vereinnahmte mehr als eine Milliarde Euro an Steuern und Abgaben und beschlagnahmte mehr als 385 Kilogramm Rauschgift.

Dass das Hauptzollamt Krefeld Steuern einzieht, ist der routinemäßige Teil der Arbeit. Dass die Beamten Drogenschmugglern auf die Spur kommen und Schwarzarbeit aufdecken, ist spannender. Im vergangenen Jahr vereinnahmte das Hauptzollamt Krefeld mehr als eine Milliarde Euro an Steuern und Abgaben und beschlagnahmte mehr als 385 Kilogramm Rauschgift. Darüber hinaus ermittelte es eine Schadenssumme von mehr als zehn Millionen Euro durch Schwarzarbeit.

„Die Zahlen sind Ausdruck einer erfolgreichen Arbeit der 411 Zöllner des Hauptzollamtes Krefeld“, erklärte der Leiter des Hauptzollamtes, Regierungsdirektor Jörg Danschewitz-Ludwig, am Dienstag.

Die an den Standorten Krefeld und Mönchengladbach eingesetzten 102 Zöllner prüften in ihrem Zuständigkeitsbezirk in Krefeld, Mönchengladbach, dem Rheinkreis Neuss und dem Kreis Viersen 613 (2019: 845) Arbeitgeber. Während des Lockdowns fokussierten sich die Prüfungen lagebedingt auf die Kurier-, Express- und Paketdienstleister, das Transportgewerbe, die Landwirtschaft sowie die fleischverarbeitenden Betriebe. Insgesamt konnten 3265 (2019: 3594) Ermittlungsverfahren eingeleitet und 3270 (2019: 3591) abgeschlossen sowie 300 (2019: 332) Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden.