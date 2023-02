Krefelds Dezernentin Cigdem Bern Digitalisierung im Rathaus bei über 90 Prozent der Quote

Weiterer Service: Biometrische Daten wie Fotos für Pässe oder Ähnliches, rechtskonforme elektronische Unterschriften und Fingerabdrücke, wie sie vor allem in der Ausländerbehörde genommen werden, können an entsprechenden Terminals selbst genommen oder gemacht werden. Solche Terminals stehen auch in der Führerscheinstelle und in der gerade eröffneten neuen Bürgerservice-Halle. „Dies sind Beispiele dafür, dass wir auch da technische Möglichkeiten anbieten wollen, wo der Gesetzgeber uns durchgehend elektronisches Arbeiten noch nicht ermöglicht.“