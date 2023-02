Einschränkungen am 2. und 3. Februar Streik bei Müllabfuhr und Straßenreinigung in Krefeld

Da ein großer Teil der Belegschaft sich am Streik beteiligen wird, ist mit erheblichen Einschränkungen in der Abfallsammlung zu rechnen, so dass die GSAK die Abfuhr der Gefäße in vielen Revieren nicht gewährleisten kann. „Wir gehen davon aus, dass angemeldete Sperrmüll-, Metall- und Elektronikschrottabfuhren durchgeführt werden können. Sofern Behälter für Restmüll (graue und rote Tonne), Bioabfall (braune Tonne) und Papier (blaue Tonnen) in Folge des Streiks nicht geleert werden und stehen bleiben, können diese ausgefallenen Leerungen nicht nachgeholt werden“, erklärt GSAK-Geschäftsführer Wilfried Gossen. Wenn bei den Bürgerinnen und Bürgern die Restmülltonne nicht geleert wurde, darf überschüssiger Restabfall ausnahmsweise bei der nächsten Abfuhr in geeigneten Säcken neben die Tonne gestellt werden.