Schließung erst einmal abgewendet Aufschub für St. Johann – Ausweichkirche im Gespräch

Die Aufforderung des Generalvikars, eine Ausweichkirche für die St.Johann-Gemeinde zu suchen, klingt zunächst wie ein indirekter Abgesang auf St. Johann. So will es aber die St. Johann-Gemeinde mit dem Gemeindeeausschussvorsitzenden Jan Lange nicht verstanden wissen. Das Thema Ausweichkirche sei in den aktuellen Gesprächen stets als eine Möglichkeit für den Verbleib der Gemeinde während der Sanierungsarbeiten diskutiert worden. Zudem habe er dem Bistum drei weitere kirchenrechtlich fundierte Vorschläge gemacht, wie St. Johann in eine andere Trägerschaft übergehen könnte – er ist überzeugt, dass ein neuer Träger die Kirche halten könnte. Diese Vorschläge – Lange studiert Jura und hat sich ins kanonische Kirchenrecht eingearbeitet – seien bisher nicht abgelehnt worden, betont er. Und schließlich beruft sich Lange auf den Besuch von Bischof Dieser zu Fronleichnam in Krefeld. Der Bischof habe sich dort zu St. Johann bekannt und den Leuten Mut gemacht, man solle sich keine Sorgen machen, seine kirchliche Heimat zu verlieren; man werde Wege finden, St. Johann zu erhalten.