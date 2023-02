Die Niederrheinischen Sinfoniker in Krefeld Großer Jubel fürs Elefantenkonzert von Sergej Rachmaninow

Marcus Bosch, vielen Musikfreunden vielleicht noch aus seiner zehnjährigen Tätigkeit als überaus rühriger Generalmusikdirektor in Aachen bekannt, ist nach siebenjähriger GMD-Tätigkeit in Nürnberg seit 2020 Chefdirigent der Norddeutschen Philharmonie Rostock. Er hat internationale Dirigierverpflichtungen und leitet eine Direktionsklasse an der Musikhochschule München. 2010 gründete er die Opernfestspiele in seiner Heimatstadt Heidenheim.