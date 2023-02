Aufwertung der Krefelder City Stadt stellt erste Pläne für den Dr. Isidor-Hirschfelder-Platz vor

Die Mitarbeiter des städtischen Planungsamtes verfolgten im Anschluss Variante Drei weiter, die eine Teilbebauung „in West in Anlehnung an die Kulturhistorische Städtebauliche Analyse“ vorsieht. Ihre Begründung: „Bei der Überprüfung der Pro- und Contra-Argumente ist festzustellen, dass die Variante in Anlehnung an die Kulturhistorisch Städtebauliche Analyse, eine Teilbebauung des Platzes an der westlichen Seite sowie neue Grünflächen, mit Abstand die meisten Vorteile aufweist.“ So biete sie die Chance, die Lesbarkeit der historischen Stadtstruktur wiederherzustellen, und dazu die Möglichkeit, attraktiven Wohnraum in der Innenstadt und einen Impuls für den lokalen Einzelhandel zu schaffen.