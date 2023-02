Krefelds FDP mahnt Städtische Hilfe für den Kaufhof hat Grenzen

GKK hatte im Oktober des vergangenen Jahres ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angemeldet. Die FDP-Stadtratsfraktion teile die Einschätzung der Gewerkschaft Verdi zur Situation von GKK in Deutschland und damit auch des Standortes auf dem Neumarkt in Krefeld, erklärten die Liberalen am Mittwoch. Die Fraktion sehe deswegen die Stadt auch nicht in der Pflicht, die Fortführung eines Geschäftsmodells zu unterstützen, „das offensichtlich nicht mehr den Bedürfnissen und Erwartungen der Kunden entspricht“.