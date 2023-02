Hockey-Fazit CHTC ist mit der Hallensaison zufrieden

Die Herren von Trainer Ronan Gormley wollten die Favoriten aus Köln und Mülheim herausfordern und möglichst lange um die Viertelfinalplätze mitspielen. Aufgrund der Feldhockey-Weltmeisterschaft in Indien fehlten vor allem bei Köln zahlreiche Nationalspieler und auch Krefeld musste ohne Kapitän Niklas Wellen auskommen. Trotz guter Leistung starteten sie denkbar unglücklich in die Spielzeit und mussten sowohl beim 3:3 gegen Düsseldorf als auch bei der 5:6-Niederlage in Mülheim jeweils in der letzten Minute Punkte abgeben. Dies ist vor allem in Hinblick auf das lange offene Rennen um Rang zwei gegen Mülheim bitter gewesen. Im weiteren Verlauf steigerte sich das Team und konnte fünf Siege einfahren. In den Duellen mit Köln und Mülheim jedoch fehlten der Mannschaft von Kapitän Jonathan Ehling oft Kleinigkeiten und teils die Konstanz, so dass sie dort lediglich einen von zwölf möglichen Punkten holten.