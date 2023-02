Jugendtheater in Krefeld Wenderoths Abschiedsstück im Kresch

Naz ist zwölf, vielleicht 13 Jahre alt, als der Krieg in seiner Heimat sein Leben völlig verändert. Nachdem sein Dorf abgebrannt ist, schicken seine Eltern ihn nach Europa - in eine Zukunft, von der sie glauben, dass sie besser sei. Sie vertrauen auf die Versprechungen der Schlepper und auf eine Postkarte des älteren Sohnes, der bereits nach London geflüchtet ist. „Das Bild von Europa ist für die Flüchtenden geprägt von dem, was die Schlepper sagen, die nur ihr Geld im Blick haben: Sie beschreiben natürlich ein Paradies, in dem das Geld aus der Wand kommt und jeder Arbeit findet“, sagt Helmut Wenderoth. Er inszeniert „Der Junge mit dem Koffer“ - es ist seine letzte Regie als fester Mitarbeiter des Kreschtheaters. Premiere ist am Sonntag, 12. Februar, 19 Uhr.