Handball Adler Königshof präsentiert zwei Neue

Tim von der Weyden spielte zuletzt für den Verbandsligisten Turnerschaft Lürrip, ist ein waschechter Krefelder, der das Handballspielen in Fischeln gelernt hat. „Tim wird bei uns die Kreisläuferposition besetzen“, sagte Sebastia Bartmann. „Außerdem kann er uns auf der linken und rechten Außenbahn unterstützen. Tim hat seine Stärken in der offensiven Deckung und durch seine enorme Schnelligkeit im Gegenstoß. Er macht auf mich sportlich wie auch menschlich einen guten Eindruck und passt voll in unser Konzept.“