Bauarbeiten in Kamp-Lintfort Warum das Rathaus nach Weihnachten schließt

Nach einem Umzug von Büros innerhalb des Rathauses sowie zur Südstraße 9 in der vergangenen Woche beginnen nach Weihnachten die ersten Baumaßnahmen im Zuge der Sanierung des Kamp-Lintforter Rathauses. Zwischen dem 27. und 29. Dezember werden Abbruch- und Rückbauarbeiten in den Herrentoiletten durchgeführt, teilte die Stadt mit. Bei dieser Baumaßnahme werde es Störungen im Betriebsablauf und Beeinträchtigungen durch Lärm und Staub geben. Deshalb wird das Rathaus zwischen Weihnachten und Neujahr für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses seien telefonisch oder per E-Mail weiterhin erreichbar.