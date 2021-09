Bundestagswahl : Wo und wie lange in Krefeld die Briefwahl nun noch möglich ist

Wo und wie lange in Krefeld die Briefwahl nun noch möglich ist

Krefeld Es wird höchste Zeit, die Briefwahlunterlagen auf die Post zu geben; die Abgabe ist auch direkt möglich – damit keine Stimme verloren geht.

(RP) Der Endspurt beim Krefelder Briefwahlbüro läuft vor der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September. Aktuell liegen 52.880 Briefwahlanträge vor. Damit haben bis jetzt 33,27 Prozent aller Krefelder Wahlberechtigten einen Briefwahlantrag gestellt. Im Briefwahlbüro (Container am Stadthaus, Konrad-Adenauer-Platz 17) können noch bis Freitag, 24. September, 18 Uhr, Briefwahlanträge gestellt werden. Dort kann dann auch direkt gewählt werden.

Wer für eine andere Person Briefwahlunterlagen beantragen und entgegennehmen möchte, benötigt hierfür eine schriftliche Vollmacht der wahlberechtigten Person. Damit die Wahlbriefe rechtzeitig in der Wahlbehörde vorliegen, sollten die roten Wahlbriefe jetzt umgehend abgeschickt werden. Die roten Wahlbriefe können auch in den Hausbriefkasten des Rathauses (Von-der-Leyen-Platz 1) bis spätestens Sonntag, 26. September, 18 Uhr, eingeworfen werden. Wer Briefwahl beantragt hat, die Briefwahlunterlagen aber nicht erhalten hat, kann im Briefwahlbüro (Container am Stadthaus, Konrad-Adenauer-Platz 17) noch bis Samstag, 25. September, 12 Uhr, neue Briefwahlunterlagen ausgestellt bekommen.