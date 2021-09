Wahlpost in Hückeswagen : Briefwahl hält Zusteller richtig auf Trab

Täglich hat Verbundzusteller Marcel Kohnen die roten Wahlbriefe für die Bundestagswahl in seinem Postkorb, wie am Dienstag in Westhofen. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Für die Bundestagswahl am Sonntag liegt die Briefwahl weit über dem Durchschnitt. Die Deutsche Post ist gut darauf vorbereitet. Verbundzusteller Marcel Kohnen berichtet von seiner Arbeit in Hückeswagen.

Wer Briefwahl beantragt hat, aber die Wahlunterlagen bisher noch nicht abgeschickt hat, der muss sich beeilen. Der rote Brief an die Stadt Hückeswagen sollte am kommenden Donnerstag, 23. September, im Postkasten sein, „spätestens jedoch am Freitag vor der letzten Kastenleerung“, teilt Britta Töllner, Pressesprecherin der Deutschen Post, mit. Die Post ist darauf vorbereitet, dass 60 Prozent der Bürger bei der Bundestagswahl per Brief wählen. Auch das Hückeswagener Wahlamt rechnet mit bis zu 4000 Briefwahl-Unterlagen (bisher waren es immer so etwa 2500) bis zum Wahlsonntag am 26. September.