Verein „Kinderuni Zweistein“ in Krefeld Königshof : Kinderuni-Kids bauen Gelduba mit Lego nach

Stolz auf das Werk mit mehr als 11.000 Legosteinen: Die kleinen Baumeister von der Kinderuni Zweistein vor der Lego-Nachbildung des Römerlagers Gelduba.Die gesamte Anlage misst 192,5 x 154 Zentimeter. Zwölf Kinder haben mitgebaut. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Stolz präsentierten gestern zwölf Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren ihr aus 11.601 Legosteinen bestehendes Werk in der Kinderuni Zweistein an der Kneinstraße in Königshof.