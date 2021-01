Maschinenfabrik in Krefeld : 15 Tonnen flüssiger Stahl ausgelaufen - Neun Verletzte durch Feuer

Maschinenfabrik in Krefeld

Mehrere Tonnen ausgelaufener, glühender Stahl haben in einer Krefelder Maschinenfabrik zu einem Brand mit neun Verletzten geführt. Zwei Menschen mussten vom Dach gerettet werden. Die Polizei prüft nun Versäumnisse.

Ein Feuer beim Maschinenbauer Siempelkamp in Krefeld-Inrath hat am Dienstagabend neun Verletzte, darunter zwei Schwerverletzte, gefordert. Die Feuerwehr hat zwei Menschen von einem Dach gerettet; die Leute hatten sich von Deckenkränen aus dorthin vor den Flammen in Sicherheit gebracht.