Bildung in Krefeld : „Die Leute hungern nach Kontakten“

Krefeld Trotz Corona-Krise startet die Bürgerinitiative Rund um St. Josef optimistisch und mit umfangreichem Programm ins Jahr. Der Bedarf für die Angebote, die nach Ende des Lockdowns starten sollen, sei enorm.

Erstmals in der Geschichte der Bürgerinitiative Rund um St. Josef (BI) wird es in diesem Frühjahr kein gedrucktes Heft für das neue Kursprogramm geben, das jetzt vorgestellt wurde. „Alles ist anders“, sagt Gudrun Tiefers-Sahafi, Leiterin der Familienbildungsstätte und der Jugendkunstschule, mit Blick auf die Corona-Beschränkungen.

„Wir verzichten auf den Druck, weil wir das Programm wegen des Lockdowns sowieso nicht an öffentlichen Orten auslegen können.“ Stattdessen wird es später im Jahr voraussichtlich themenspezifische Flyer geben. Bis dahin werden die Angebote online beworben – und können, so hoffen die Verantwortlichen, nach Ende des Lockdowns starten.

„Wir haben ja bereits ein halbes Jahr mit reduziertem Betrieb hinter uns, das hatte sich ganz gut eingespielt“, sagt Sylvia Esters, Leiterin der Jugendfreizeitstätte. Die beiden Pädagoginnen sehen gerade in Corona-Zeiten hohen Bedarf für die vielen unterschiedlichen Angebote der BI. Sylvia Esters formuliert: „Die Leute hungern danach, Kontakt zu haben.“ Das gelte nicht nur für Kinder und Jugendliche, die die Angebote der Jugendkunstschule und der Jugendfreizeitstätte nutzen. Sondern ebenso für Erwachsene, die die integrativen Kurse besuchen oder junge Eltern, bei denen das Still-Café und andere Eltern-Kind-Angebote sehr beliebt sind. „Wir verbringen viel Zeit am Telefon und versuchen Kontakt zu halten“, berichtet Tiefers-Sahafi. Die Mitarbeiter der Bürgerinitiative nutzen außerdem die sozialen Netzwerke, um bestimmte Angebote aufrecht zu erhalten. So ist zum Beispiel geplant, Instagram für das Kochstudio der Jugendfreizeitstätte, das in Zusammenarbeit mit der Kindertafel stattfindet, zu nutzen und dort Kochvideos zu posten.