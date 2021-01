Verfolgungsjagd durch Krefeld : Autodieb nimmt Polizistin auf die Kühlerhaube

Die Flucht endete im Bruckhausen-Park an einem Baumstamm. Beide Tatverdächtigen wurden festgenommen. Foto: Polizei Krefeld

Krefeld Der Tatverdächtige sitzt seit der Nacht von Montag auf Dienstag in Untersuchungshaft. Ihm wird gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen.

Einen Hinweis für ein versuchtes Tötungsdelikt gibt es nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Das betonte Oberstaatsanwalt Axel Stahl am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion. Bei einer Polizeikontrolle hatte ein Autofahrer Gas gegeben und eine Polizistin auf die Kühlerhaube genommen. Die Beamtin wurde leicht verletzt. Fahrer und Beifahrer wurden festgenommen. Der Haftrichter hat gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen den Fahrer des Mazdas Haftbefehl wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erlassen.

Laut Polizeibericht fiel gegen 0.45 Uhr der Besatzung eines zivilen Polizeifahrzeugs am Dienstag ein Mazda mit zwei Männern auf, der auf der Straße Kuhleshütte in Bockum halb auf dem Gehweg parkte. Bei der Überprüfung des Kennzeichens stellten die Beamten fest, dass das Kennzeichen des Mazdas als gestohlen gemeldet war. Daraufhin setzten sie ihr Fahrzeug vor das verdächtige Auto, eine Polizistin in Zivil stieg aus und näherte sich ihm. Als sie sich zu erkennen gab, setzte der Fahrer zunächst zurück und fuhr dann frontal auf die Beamtin zu. Sie wurde auf die Motorhaube geladen und stürzte nach wenigen Metern auf den Asphalt.