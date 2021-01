Wirtschaft in Krefeld : Segro vergrößert Logistic-Park um 33.000 Quadratmeter

Wirtschaft in Krefeld

Segro Logistics hat den Firmensitz in Krefeld. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Bauarbeiten und Vorvermietung haben begonnen. Die Immobilien sollen im September bezugsfertig sein. Generalunternehmer für den Bau ist das Krefelder Unternehmen Goldbeck.

(sti) Krefeld ist als Logistikstandort in aller Munde: Das bewegt Segro als Eigentümer, Manager und Entwickler von modernen Logistik- und Gewerbeimmobilien dazu, Geld in die Hand zu nehmen und rein spekulativ seinen Logistic-Park Krefeld-Süd um 33.000 Quadratmeter Hallenfläche zu vergrößern. Die Arbeiten haben begonnen. Die Immobilien sollen im September bezugsfertig sein. Insgesamt werden die Einheiten nach Angaben von Segro zusammen aus etwa 28.800 Quadratmeter Hallenfläche, 700 Quadratmeter Büro- und Sozialfäche sowie aus 3600 Quadratmeter Mezzaninefläche bestehen. Als Generalunternehmer für die Baumaßnahmen sei das in Krefeld bereits bekannte Bauunternehmen Goldbeck (Bauhaus) verantwortlich, erklärte ein Sprecher.