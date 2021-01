Vorfall in Krefeld : Radler attackiert Fußgängerin mit Eisenstange

Krefeld Ein Radfahrer hat am Montagabend eine Fußgängerin in Uerdingen mit einer Eisenstange geschlagen und leicht verletzt. Ein Zeuge, der den Täter verfolgte, erlitt schwere Verletzungen.

(jon) Ein Radfahrer hat am Montagabend eine Fußgängerin in Uerdingen mit einer Eisenstange geschlagen und leicht verletzt. Ein Zeuge, der den Täter verfolgte, erlitt schwere Verletzungen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 17-Jährige gegen 20.45 Uhr zu Fuß an der Duisburger Straße in Richtung Lange Straße unterwegs. Plötzlich näherte sich von Hinten ein Radfahrer und schlug ihr im Vorbeifahren mit einer Eisenstange gegen den Hinterkopf. Drei Zeugen hatten den Vorfall aus einem Auto heraus beobachtet. Während sich eine 29-Jährige um die Verletzte kümmerte und die Polizei informierte, verfolgten ihr Mann (38 Jahre) und sein Bruder (39 Jahre) den Radfahrer mit dem Auto. An der Kreuzung Lange Straße/Hochstadenstraße holten sie ihn ein, stiegen aus dem Wagen aus stellten sich ihm in den Weg. Der Täter blieb jedoch nicht stehen, sondern stieß mit dem 38-Jährigen zusammen, der durch den Aufprall zu Boden fiel und schwer verletzt wurde. Er und sein Bruder versuchten, den ebenfalls gestürzten Mann festzuhalten. Dieser befreite sich aus dem Griff und setzte sich wieder auf sein Rad. Er fuhr zurück in Richtung Duisburger Straße und dann nach links in die Straße „An der Tränke“. Dort verloren die beiden Brüder ihn aus den Augen. Die 17-Jährige benötigte vor Ort keine ärztliche Versorgung, der 38-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Täter ist 25 bis 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter bis 1,85 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er hat dunkelblonde Haare und am Hals zwei Kreuze tätowiert. Er trug einen Kapuzenpullover. Hinweise an die Polizei, Ruf 02151 6340, oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.