Feuer in Nachtclub 25 Tote und drei Verletzte bei Großbrand in Istanbul

Update | Istanbul · In der türkischen Metropole Istanbul sollen bei einem Großbrand mehrere Menschen gestorben und verletzt worden sein. Das Feuer sei in einem Nachtclub ausgebrochen. Was bisher bekannt ist.

02.04.2024 , 15:26 Uhr

Eins Haus brennt (Symbolbild). Foto: Patrick Schüller

Bei einem Brand in den Räumen eines Nachtclubs in Istanbul seien 25 Menschen getötet worden. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag unter Berufung auf das Istanbuler Gouverneursamt. Das Feuer sei in den unteren Geschossen eines 16-stöckigen Gebäudes ausgebrochen, die als Nachtclub genutzt würden. Der Brand sei ersten Erkenntnissen zufolge bei Reparaturarbeiten ausgebrochen und mittlerweile gelöscht. Der genaue Grund sowie die Identität der Opfer waren zunächst unklar. Gouverneur Davut Gül sagte, zur Brandursache werde ermittelt. Die Opfer seien vermutlich an den Renovierungsarbeiten beteiligt gewesen.

(esch/AFP/dpa)