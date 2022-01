Silvesternacht in Krefeld : Prügelei um ein Taxi auf dem Ostwall

Krefeld Die Bilanz der Polizei: Der Jahreswechsel ist in Krefeld ruhig verlaufen. 126 Einsätze gab es - und zwei Anzeigen wegen Körperverletzung. Ein 37-Jähriger musste ins Krankenhaus.

(ped) Ein Brand und zwei Anzeigen wegen Körperverletzung: Für die Krefelder Polizei ist die Silvesternacht deutlich ruhiger verlaufen als in Vor-Pandemie-Zeiten. „Wie schon im Vorjahr wurde in der Nacht deutlich ruhiger gefeiert“, heißt die Bilanz am Neujahrsmorgen.

Jahreswechsel 2021/22 in Düsseldorf : Volle Altstadt in der Silvesternacht - Polizei musste einschreiten

Ein Anwohner der Hessenstraße in Linn meldete um 3.50 Uhr ein Feuer. Unbekannte hatten einen Holzverschlag in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Krefeld konnte den Brand schnell löschen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sie sucht Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, möge sich melden unter Telefon 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de