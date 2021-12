Unfall in Krefeld : Zug schleift Pizzataxi 50 Meter auf Gleisen mit

Unfall in Krefeld

Krefeld In Krefeld ist ein auf Gleisen liegengebliebenes Auto von einem Zug erfasst und 50 Meter weit geschoben worden. Der Fahrer des Pizzataxis konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Im Krefelder Ortsteil Forstwald hat ein Zug am Dienstag an einem Bahnübergang ein Auto erfasst und etwa 50 Meter weit mitgeschliffen. Wie die Feuerwehr am Abend berichtete, geschah der Unfall um kurz vor 19 Uhr im Stadtteil Forstwald. „Der Fahrer konnte sein Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Er blieb unverletzt“, sagte ein Sprecher.