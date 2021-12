Sitzgruppe in Flammen : Frau bei Brand in Grefrath verletzt

Symbolbild. Foto: dpa

Grefrath Die Grefrather Feuerwehr hat am Dienstagabend einen Brand am Burgweg in Grefrath gelöscht. Um 20 Uhr wurde die gesamte Wehr per Sirene zum Einsatzort gerufen – das Stichwort: Wohnungsbrand.

Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte fanden auf der Veranda eine brennende Sitzgruppe vor, die von den Anwohnern bereits zu großen Teilen abgelöscht worden war. Dabei war eine Anwohnerin verletzt worden.

Die Feuerwehr versorgte die Frau, bis die Notärztin und der Rettungswagen eintrafen und kümmerte sich um die Nachlöscharbeiten. Die Rettungswache Nettetal unterstützte den Einsatz mit einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Rettungswagen.

(biro)