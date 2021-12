Überfall auf der St.-Anton-Straße : Attacke mit Pfefferspray

Krefeld Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall in den frühen Stunden des Samstags. Ein Mann hat einen 36-Jährigen angegriffen und ist dann geflüchtet.

(ped) Ein 36-Jähriger ist am Samstag kurz nach Mitternacht auf der St.-Anton-Straße von einem Unbekannten attackiert worden. Der Passant war gegen 0.45 Uhr Richtung Innenstadt unterwegs, als ihn auf Höhe Hubertusstraße ein Mann ansprach und ihm unvermittelt mit Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Der Tatverdächtige flüchtete, er soll etwa 30 Jahre alt sein, mitteleuropäischer Phänotyp mit kurzen blonden Haaren und bekleidet mit einer schwarzen Steppjacke. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise unter der Rufnummer 02151 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.de