Vorfall in Krefeld : Bewaffneter Raub auf Tankstelle

Vorfall in Krefeld

Krefeld (jon) Zu einem Überfall ist es am Wochenende auf eine Tankstelle auf dem Glockenspitz gekommen. Wie die Polizei mitteilt, betrat am Sonntag, 12. Dezember, um 22.33 Uhr ein Mann den Verkaufsraum der Tankstelle und zwang mit einer Schusswaffe den einzigen anwesenden Mitarbeiter, eine Kasse zu öffnen.

Hinweise von Zeugen bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.de