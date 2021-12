Einsatz für die Feuerwehr : Brennender Müll nachts in Fischeln

In Fischeln haben am frühen Mittwochmorgen, 8. Dezember, auf der Hafelsstraße mehrere Mülltonnen gebrannt. Ein benachbarter Supermarkt wurde nicht beschädigt.

Wie die Pressestelle der Polizei mitteilt, wurde gegen 3.10 Uhr zunächst ein brennender Mülleimer an der Rückseite des Supermarktes auf der Zufahrt zum Parkplatz gemeldet. Das Feuer ging dann auf weitere Mülltonnen über. Auch ein größerer elektrischer Müllcontainer, der direkt an den Supermarkt grenzt, wurde von den Flammen erfasst. Ein Schaden am Haus entstand jedoch nicht. Die Feuerwehr konnte alle Brände löschen, Personen wurden nicht verletzt.

Zur Höhe des Schadens machte die Polizei keine Angaben. Bereits in den vergangenen Monaten hatte eine Serie kleiner Brände die Krefelder Polizei rund um die Uhr beschäftigt. Angezündet wurden Mülltonnen, Papiercontainer, aber auch Gegenstände in Hausfluren. Die Experten warnen: „Gerade Brände im Bereich von Hauseingängen können schnell außer Kontrolle geraten und dann tödlich enden.“ Hinweise an die Polizei, Ruf 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.