Vorfall in Krefeld : Trio attackiert Mitarbeiter eines Testzentrums

Vorfall in Krefeld

Die Polizei sucht Zeugen nach dem Vorfall am Corona-Textzentrum. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Krefeld Drei Männer haben am Samstag einen Mitarbeiter eines Corona-Testzentrums an der Gladbacher Straße angegriffen und leicht verletzt.

(jon) Drei Männer haben am Samstag einen Mitarbeiter eines Corona-Testzentrums angegriffen und leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, betrat das Trio kurz nach 20 Uhr das Testzentrum an der Gladbacher Straße. Die Unbekannten forderten jeweils einen Schnelltest. Da die Mitarbeiter nach 20 Uhr keinen Zugriff mehr auf die Systeme haben, wurde ihnen der Wunsch verwehrt. Ohne Vorwarnung attackierte das Trio den 27-jährigen Mitarbeiter mit Schlägen und Tritten, woraufhin dieser zu Boden fiel. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt. Zwei weitere Mitarbeiter gingen dazwischen und wehrten die Angreifer ab. Diese flüchteten aus dem Testzentrum und fuhren mit einem blauen Geländewagen mit Düsseldorfer Kennzeichen über die Gladbacher Straße in Richtung Hückelsmaystraße.