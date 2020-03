Nach Suche in Krefeld : Entlaufenes Schaf ist wieder bei seinem Besitzer

Foto: Polizei

Krefeld Am Montagvormittag haben Polizeibeamte ein Schaf eingefangen, das am Kreisverkehr an der Fegeteschstraße/Römerstraße unterwegs war. Nun ist es wieder bei seinen Besitzern.

Wie die Polizei berichtet, habe es zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung gegeben. Schließlich meldete sich auch der Besitzer des Tieres. Das Schaf ist nun wieder in seinem heimischen Stall in Meerbusch.

Am Montagvormittag hat ein Bürger das Schaf am Kreisverkehr der Fegeteschstrasse / Römerstraße gesehen und die Polizei alarmiert. Die fingen es ein und brachten es nach Absprache mit dem zuständigen Tierheim bei einem Polizeibeamten unter.

(RP)