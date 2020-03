Zollkontrolle an A52 : Hündin „Blanca“ erschnüffelt Haschisch im Wert von 1,3 Millionen Euro

Krefeld Die Drogenspürhündin „Blanca“ hat bei einer Zollkontrolle auf der Autobahn 52 nahe der niederländischen Grenze einen Großfund gemacht. In einem speziell präparierten Kofferraum entdeckte sie 165 Kilogramm Haschisch.

Bei der Kontrolle gab der Mann zuerst an, nur einen Tag Urlaub in Rotterdam gemacht zu haben. Doch Blanca habe bei der Kontrolle am 11. März im Kofferraum plötzlich bewegungslos verharrt, berichtete der Zoll. Mit diesem antrainierten Anzeigeverhalten, dem „Einfrieren an der Geruchsquelle“, forderte sie den Hundeführer und seine Kollegen auf, genauer hinzuschauen. Das sei gar nicht so einfach gewesen, berichtet der Zoll.