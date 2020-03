Fahrerflucht in Krefeld : 13-Jährige angefahren - Polizei sucht Unfallfahrer

Krefeld Ein Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die Autofahrerin habe sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, teilte die Polizei am Montag mit.

Um 7.55 Uhr war die Radfahrerin auf der Germaniastraße in Richtung Waldhofstraße unterwegs. An der Kreuzung Germania- und Gneisenaustraße wurde sie von dem von rechts kommenden schwarzen Wagen berührt. Das Mädchen stürzte und wurde leicht verletzt. Die Fahrerin des Wagens und eine 46-jährige Zeugin hielten an und leisteten Erste Hilfe. Die Fahrerin fragte das Mädchen, ob alles in Ordnung sei. Als es dies bejahte, fuhr die Frau in Richtung Paul-Schütz-Straße weiter, und das Mädchen setzte den Weg zur Schule fort.