Staatsschutz ermittelt : Graffiti an Krefelder Parteibüros - Zeugen gesucht

(Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Krefeld Vermutlich in der Nacht von Sonntag zu Montag (15./16. März 2020) wurden die Scheiben der Parteibüros "Bündnis`90/Die Grünen" an der Roßstraße und der Partei "Die LiNKE" an der Alte Linner Straße bemalt.

Das teilt die Polizei mit. In beiden Fällen wurde mit weißer Farbe der Schriftzug "SED" aufgetragen. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

Hinweise richten an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(RP)