Tier eingefangen Hier jagt die Polizei ein entlaufenes Känguru an der A57 bei Goch

Goch · Kurioser Polizeieinsatz am Montag in Goch: Ein Känguru war am an der A57 unterwegs. Auch viele Freiwillige suchten mit. Warum für zwei Beuteltiere nun ein neues Zuhause gesucht wird.

12.03.2024 , 15:19 Uhr

Eine Polizeibeamtin war bemüht, das Tier einzufangen. Foto: Polizei Kleve

Ein entlaufenes Känguru hat in Goch für mächtig Aufsehen gesorgt. Das Beuteltier war am Montag gegen 16 Uhr von einem Hof im Ortsteil Hassum ausgebüchst, die Besitzer meldeten sich bei der Polizei. Die Beamten rückten zu dem ungewöhnlichen Einsatz aus. Doch es war kein leichtes Unterfangen, das Tier zurückzubringen. Das ausbüxte Känguru in Goch. Foto: Polizei Polizei fängt Känguru in Hassum Tier war auf der Straße in Goch unterwegs Polizei fängt Känguru in Hassum Im Bereich der Hassumer Straße beobachteten Zeugen das Känguru. Weil es dabei auch den Straßenverkehr behinderte, sicherten die Einsatzkräfte den Verkehr im Umfeld ab und versuchten das Tier einzufangen. Es scheiterten mehrere Versuche, das Känguru mit einer Decke einzufangen. Der Pressestelle der Polizei zufolge bestand die Gefahr, dass sich das Tier auf die nahegelegene A57 verirren könnte. Und auch die Besitzerfamilie Boes war auf den Beinen, die Halter hatten Helfer in der Nachbarschaft mobilisiert. Nach der Verfolgungsjagd stellte der Suchtrupp das Känguru vor einer Hecke. Obwohl die Tiere durchaus schneller als Menschen sind, hatte das umstellte Känguru keine Chance, erneut zu flüchten. „Mit einem beherzten Zugreifen eines Helfers konnte das Känguru gefangen und wieder in sein Gehege zurückgebracht werden“, sagt Polizei-Pressesprecherin Anna Stammen. Bereits 2022 büchste eines der Tiere aus, auch damals musste es von der Polizei eingesammelt werden. Damit soll jetzt endgültig Schluss sein. Denn die Familie Boes möchte den Ausreißer und ein weiteres Känguru, das sie auf dem Hof hält, an einen sichereren Ort bringen. Im Raum steht der Vogelpark im Kevelaerer Ortsteil Twisteden.

(mam/ove)