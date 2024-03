Feier in Nettetal Seit 60 Jahren ein Heim für Tiere

Wenn die Zeit 60 Jahre zurückgedreht wird und der Blick auf die Adresse Flothend 34 in Lobberich fällt, dann ist dort ein Grundstück mit einem abbruchreifen Wohnhaus zu sehen. Genau an dieser Stelle wurde seinerzeit der Grundstein für das Matthias-Neelen-Tierheim gelegt: 1963 schließen sich in Lobberich, der damals noch selbstständigen Gemeinde, Tierfreunde zusammen und gründen den „Tierschutzverein Lobberich und Umgebung“, um hilflosen Haustieren zu helfen. Der Verein erwirbt das Grundstück am Flothend. Dort werden die ersten Tiere, vornehmlich Hunde, untergebracht und betreut.