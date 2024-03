Mobilität in Meerbusch So wird der Radweg an der Römerstraße ausgebaut

Eine Verbesserung der Verkehrsbedingungen für Radfahrer auf der Römerstraße ist eine wichtige Einzelmaßnahme im Rahmen der Mobilitätswende in Büderich. Denn diese Straße ist eine wichtige Verkehrsachse, die allerdings bislang nicht ausreichend ausgebaut ist. Sie führt vom Städte-Dreieck aus Düsseldorf, Neuss und Meerbusch in nördlicher Richtung bis zur Neusser Straße am Deutschen Eck. Damit verbindet sie die Büdericher Innenstadt mit den größeren Nachbarstädten. Auf Neusser Stadtgebiet ist in der geraden Verlängerung die Bataverstraße mit sehr guter Infrastruktur für den Radverkehr ausgestattet: Es gibt auf beiden Seiten Radwege, die durch einen Grünstreifen von der Fahrbahn getrennt sind und auch von Fußgängern nicht benutzt werden dürfen.