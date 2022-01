Krefelder Polizei sucht Zeugen : 66-Jährige an der Haustür überfallen

Krefeld Schock für eine 66-Jährige. Als sie in ihr Haus am Wimmersweg wollte, überfiel sie ein ganz in Schwarz gekleideter Mann. Der Unbekannte und sein mutmaßlicher Komplize machten fette Beute.

(ped) Zu einem Raubüberfall an der Haustüre sucht die Polizei dringend Zeugen: Am Samstag um 11.35 Uhr ist eine Frau auf dem Wimmersweg von zwei unbekannten Männern an der Haustüre überfallen und beraubt worden. Die 66-Jährige wollte gerade in ihr Haus gehen, als sie plötzlich von einem unbekannten Mann ins Haus hinein gestoßen wurde. Er bedrohte sie und verlangte Geld. Mit dem erbeuteten Bargeld, mehrere tausend Euro, flüchtete er mit einem zweiten Unbekannten, der laut Polizei vermutlich in der Nähe gewartet hatte. Den Mann, der sie überfallen hat, beschreibt die 66-Jährige als etwa 25 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß und schlank,. Er war ganz in Schwarz gekleidet, hatte schwarze Handschuhe, schwarze Schuhe und eine schwarze FFP2-Maske. Der zweite Tatverdächtige kann nicht beschrieben werden. Die Frau wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen melden sich bitte unter 02151 634-0.