Unfall auf der Werner-Voß-Straße : 20-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Krefeld Samstag Abend auf der Werner-Voß-Straße: Ein Motorradfahrer stößt mit einem abbiegenden Wagen zusammen. Für den Zweiradfahrer hat die Kollision schlimme Folgen.

(ped) Bei einer Kollision mit einem Auto ist am Samstag Abend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 20-Jährige fuhr nach Mitteilung der Polizei gegen 18.20 Uhr auf der Werner-Voß-Straße in Richtung Europaring. Zeitgleich war ein 35-Jähriger Krefelder mit seinem Wagen auf dieser Straße in entgegengesetzter Richtung (Kurs Bockum) unterwegs. Der Autofahrer bog an der Einmündung zur Traarer Straße nach links ab. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht für ihn, an beiden Fahrzeugen entstand „Sachschaden in mittlerer Sachschadenshöhe“. Die Ermittlungen dauern an.