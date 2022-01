Lok beschädigt : Unbekannte legen in Lünen Fahrrad auf Gleise

Unbekannte legen in Lünen Fahrrad auf Gleise

Lünen Weil Unbekannte ein Fahrrad auf die Gleise legten, wurde am Montagabend eine Regionalbahn beschädigt. Die Strecke musste für mehr als 1,5 Stunden gesperrt werden. Die Polizei Lünen sucht Zeugen.

Unbekannte haben am Montagabend in Lünen ein Fahrrad auf Bahngleise gelegt und damit eine Regionalbahn erheblich beschädigt. Der Zugführer der RB51 von Dortmund nach Lünen habe trotz einer Schnellbremsung das Fahrrad überrollt. Im Lüner Hauptbahnhof sei die Lok von Bahnmitarbeitern untersucht worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Unter anderem habe es Schäden an einem Bremsklotz der Lok und am Unterboden gegeben. Die Strecke musste für mehr als 1,5 Stunden gesperrt werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat am Abend gegen 21 Uhr Personen beobachten können, die sich an der Bahnstrecke zwischen den Kleingartenvereinen Triftenteich und Weßlingholz aufgehalten haben. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6888000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.