Vorfall auf der St.-Anton-Straße : Angetrunkener fährt parkendes Auto an

Zeugen hatten in der Nacht die Polizei gerufen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Krefeld In der Nacht zum Samstag hat die Krefelder Polizei einen Mann aus Kevealer in Gewahrsam genommen. Der 39-Jährige hatte zuvor ein Auto in der City beschädigt und sich gegen die Blutprobe gewehrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken