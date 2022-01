Vorfall in Krefeld : Polizei fasst mutmaßlichen Messerstecher

Vorfall in Krefeld

Krefeld Fahndungserfolg für die Krefelder Polizei: Ein mutmaßlicher Messerstecher ist am Mittwoch gefasst worden. Der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

(oli). Der Verdächtige soll am vergangenen Montag einen anderen Mann bei einem Streit auf offener Straße mehrfach mit einem Messer gestochen haben. Das Messer war dabei stecken geblieben, und der Täter war vom Tatort an der Südstraße aus in Richtung Roßstraße geflüchtet.