Bewaffneter Täter noch nicht gefasst : Mann raubt Tankstelle in Hamminkeln aus

Hamminkeln Die Polizei sucht nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Straße Auf dem Stemmingholt nach dem Täter. Er bedrohte die Angestellte mit einer Waffe und flüchtete im Anschluss mit seiner Beute.

Ein Mann hat am Dienstagabend eine Tankstelle in Hamminkeln-Brünen an der Straße Auf dem Stemmingholt ausgeraubt. Der Täter bedrohte die Angestellte gegen 18.23 Uhr mit einer Waffe und flüchtete anschließend zu Fuß mit Bargeld und Zigaretten in Richtung Gewerbegebiet, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.