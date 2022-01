Silvesterbilanz der Feuerwehr Krefeld : Grillen in der Wohnung - Einsatz für den Notarzt

Der Notarzt hatte am Silvesterabend einen Einsatz an der Vennfelder Straße Foto: dpa/Lino Mirgeler

Krefeld Der Notruf ging am Silvesterabend ein: Bewusstlose Person in einer Wohnung an der Vennfelder Straße. Die Feuerwehr traf mehrere Personen an, die drinnen einen Grill angezündet hatten.

(ped) Nur fünf Mal musste die Feuerwehr in der Silvesternacht ausrücken. Zwischen 18 Uhr am Freitag, und 6 Uhr am Neujahrsmorgen war die Lage ausgesprochen ruhig. Nur bei einem Einsatz ging es um die Gesundheit und das Leben von Menschen. Der Alarm kam Silvester gegen 18.25 Uhr: Die Retter wurden zu einem Wohnhaus an der Vennfelder Straße gerufen. Auch der Rettungsdienst war alarmiert worden: Es ging um eine bewusstlose Person.

In der Wohnung trafen die Helfer mehrere Personen an, die dort in den Innenräumen einen Grill betrieben haben. „Dies war offensichtlich auch der Grund für die Bewusstlosigkeit“, teilt die Einsatzleitung der Feuerwehr mit. Es gab eine beträchtliche Rauchentwicklung. Die Feuerwehrleute brachten den Grill ins Freie und lüfteten die Räume. Die Personen wurden notärztlich behandelt.