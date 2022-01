Zufallsfund in Krefelder Auto : Polizei sucht Schmuckbesitzer

Zufallsfund in Krefelder Auto

Krefeld Die Krefelder Polizei hat aktuell ein ganz spezielles Problem und bittet die Bürger um Mithilfe.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Seidenstadt am vergangenen Dienstag, 4. Januar, gegen 8.30 Uhr wurden in einem Auto zahlreiche Schmuckstücke aufgefunden, die bisher nicht zugeordnet werden können.