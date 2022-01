Auto fährt auf Lkw auf : 24-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall auf A57 bei Krefeld

Krefeld Fahrer und Beifahrer eines Autos auf der A57 sind am Samstagmorgen schwer verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache waren sie auf einen Lkw aufgefahren. Der Beifahrer des Pkw starb später im Krankenhaus.

Ein 24 Jahre alter Mann aus Krefeld ist in der Nacht zu Samstag nach einem schweren Verkehrsunfall gestorben. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Auto am frühen Samstagmorgen auf einen Lkw aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Lastwagen um kurz nach 0 Uhr gerade dabei, in Höhe Krefeld von der Autobahn abzufahren, als es zu dem Unfall kam.