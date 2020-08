Vorfall in Krefeld : Sperrmüll in Hüls nachts angezündet

Krefeld Unbekannte haben Samstagnacht in Hüls gegen 1.50 Uhr Sperrmüll an der Roßmühle in Brand gesetzt. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, befand sich der Sperrmüll auf einer Grünfläche vor der Hausnummer 25.

Ein Bewohner hatte den Brand entdeckt und damit begonnen, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es wurde niemand verletzt.

Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise unter Ruf 02151 6340 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

