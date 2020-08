Hauptfriedhof in Krefeld : Fenster an Trauerhalle zerschlagen - 44-Jähriger gefasst

Fenster an Trauerhalle zerschlagen - 44-Jähriger gefasst

Hauptfriedhof in Krefeld

Krefeld Der Täter ist gefasst: Die Polizei hat den Mann ermittelt, der am vergangenen Donnerstag, 27. August, zwei Scheiben der Trauerhalle des Hauptfriedhofs an der Heideckstraße eingeschlagen hat.

Wie die Pressestelle der Behörde mitteilt, hatten drei Zeuginnen am Donnerstagabend gegen Uhr 20.40 Uhr die Sachbeschädigung entdeckt. Zuvor hatten die Frauen gesehen, wie ein blutender Mann in einem Rettungswagen versorgt worden war. Als sie der Blutspur aus Interesse folgten, kamen sie zur den beiden zerschlagenen Scheiben.

Der 44-Jährige aus Leverkusen wurde noch im Krankenhaus von der Kripo befragt und war geständig. Er erklärte, aus Wut über den Tod seiner Mutter die Scheiben zerschlagen zu haben. Die Angaben passten zu seinen Schnittverletzungen an der Hand.

Der Krefelder Hauptfriedhof an der Heideckstraße ist seit 1867 angelegt und seit 1891 zur gestalteten Parkanlage geworden – die Bauten kamen 1911 bis 1920 dazu, darunter das erste Krematorium des Rheinlandes. Der Hauptfriedhof ist mit einer Fläche von 54 Hektar der größte Friedhof in der Seidenstadt. Die Trauer- und Leichenhalle, das Krematorium und die beiden Verwaltungsgebäude von 1919/20 am Eingang des neuen Teils stehen unter Denkmalschutz.