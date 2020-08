Vorfall in Krefeld-Bockum : Autofahrer attackiert Radler mit Baseballschläger

Vorfall in Krefeld-Bockum

Krefeld Am Freitagabend (21. August) hat ein Autofahrer einen Radfahrer erst gerammt und dann mit einem Baseballschläger attackiert. Die Krefelder Polizei bittet um Hinweise.

Der 44-Jährige war am Freitag gegen 21.15 Uhr mit seinem Rad zunächst die Buddestraße entlang gefahren, wo er hinter sich mehrfach ein Auto hupen hörte. Er bog dann in die Johansenaue ein. Das Auto fuhr ihm hinterher, beschleunigte plötzlich und rammte das Fahrrad. Der Radfahrer stürzte zu Boden, der Autofahrer stieg aus und schlug mit einem Baseballschläger auf ihn ein. Erst als seine Beifahrerin ebenfalls aus dem Wagen stieg, ließ er von dem Radfahrer ab. Sie fuhren dann rückwärts aus der Johansenaue auf die Buddestraße zurück und flüchteten in Richtung Crön. Der Radfahrer wurde vom herbeigerufenen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.