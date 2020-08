Einsatz in Krefeld

Krefeld Ein Schwerverletzter, eine leicht verletzte Autofahrerin und hoher Sachschaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmittag in Bereich Uerdinger Straße / Philadelphiastraße.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 11.15 Uhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Philadelphiastraße in Richtung Hansastraße. Im Kreuzungsbereich zur Uerdinger Straße stieß der Wagen mit dem Auto einer 59-Jährigen zusammen, die auf der Uerdinger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Durch den Aufprall wurde der Mann schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Frau wurde leicht verletzt und konnte nach einer Behandlung im Rettungswagen entlassen werden.