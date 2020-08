Sichergestellt in Krefeld : Polizei entdeckt 1,4 Kilo Marihuana im Auto

Krefeld Die Polizei hat am Samstagabend in der Innenstadt einen verdächtigen Pkw gestoppt und durchsucht. Die Beamten stellten Drogen und eine vierstellige Geldsumme sicher.

(jon) Die Polizei hat am Samstagabend in der Innenstadt einen verdächtigen Pkw gestoppt und durchsucht. Die Beamten stellten Drogen und eine vierstellige Geldsumme sicher. Wie die Behörde mitteilt, fiel das Auto gegen 19.45 Uhr mit seinen beiden Insassen einer Streifenwagenbesatzung auf, während es am Südwall stand und ein Mann eine Papiertüte durch das Beifahrerfenster hineinreichte. Wenig später stoppten die Einsatzkräfte den Wagen auf der Gladbacher Straße. Wegen des auffälligen Verhaltens der beiden Insassen entschlossen sich die Beamten, das Fahrzeug zu durchsuchen. Der Fund: Marihuana in der Papiertüte und Marihuana im Kofferraum – insgesamt 1,4 Kilogramm. Außerdem eine hohe vierstellige Geldsumme und vier Mobiltelefone. Die beiden 24 und 25 Jahre alten Insassen wurden festgenommen und befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.