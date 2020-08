Vorfall in Krefeld : Zwei Pkw standen nachts in Flammen

Krefeld Die Kripo sucht weiterhin Zeugen: In Bockum haben am Wochenende zwei geparkte Autos gebrannt. Ein dritter Pkw wurde durch die Flammen beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, standen in der Nacht zu Samstag gegen zwei Uhr auf der Nießenstraße zwei Autos in Flammen, die am Straßenrand geparkt waren. Durch die Hitzeentwicklung wurden die Stoßstange und der Kofferraum eines dritten Autos ebenfalls beschädigt. Eine Anwohnerin, in deren Wohnung Rauchschwaden eingedrungen waren, klagte über Schwindel und wurde von den Rettungskräften behandelt.